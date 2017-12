Uno dei protagonisti dell'ottima stagione della Spal è Francesco Vicari. Il difensore ha fatto benissimo anche nel delicato match contro il Benevento, è un perno intoccabile della squadra di Semplici e iniziano ad accendersi i radar del mercato su di lui. Prime richieste in arrivo, tra gennaio e giugno non mancheranno le offerte per il centrale classe '94 con una delle migliori medie voto (vicinissima al 6) tra i difensori italiani in Serie A, al suo primo anno nella massima categoria. E la Spal si gode il suo leader...