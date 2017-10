A margine della sfida contro il Verona, Luciano Spalletti parla dei tre punti raccolti dalla sua squadra.



Alla vigilia aveva detto che servivano altre certezze, quante ve ne da questa vittoria?

“Eravamo abituati a qualcosa di differente. Ma c’è anche quella via di mezzo dove si corre qualche pericolo. Dobbiamo ancora acquisire conoscenze e aver portato a casa i tre punti significa aver avuto coraggio, quindi si dice bravi ai giocatori. Complessivamente hanno fatto una buonissima partita, poi ogni tanto giochiamo lentamente e concediamo spazi e campo, ma abbiamo vinto meritatamente”



L’Inter che batte i record che effetto le fa?

“Nessun effetto. Ci sarà scritta una riga sulla storia dell’Inter per quanto fatto da questi ragazzi, ma poi si va avanti. Dobbiamo continuare su questi ritmi perché se stasera non avessimo vinto e se la Roma dovesse fare tre punti contro la Samp, saremmo fuori dalla Champions. È difficile continuare così”.



Icardi fatica contro le difese chiuse, come mai?

“Secondo me stasera ha fatto una buonissima partita. È venuto a mettersi basso e a palleggiare con la squadra, sono movimenti che ci fanno comodo. In alcuni momenti lo hanno marcato bene, in altri è stato fortunato. Adesso speriamo che il palo di Vecino non metta in discussione il nostro record di fortuna”.