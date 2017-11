Ospite di un evento benefico a Firenze, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti è intervenuto a Premium Sport: dalla stagione fino al mercato e a Italia-Svezia, l'allenatore di Certaldo parla a tutto campo.



BILANCIO DI STAGIONE - "Abbiamo fatto tanti punti, ce lo auguravamo a inizio stagione ma non è stato facile. Il merito va ai calciatori, in loro vedo la voglia di costruire qualcosa di ancora più importante anche perché i posti Champions sono quattro e le squadre in corsa sono molte".



MILAN - "Anche loro ancora in corsa? In carriera ne ho viste di situazioni ribaltate, anche in un solo girone e quando nessuno credeva fosse possibile".



ICARDI - "Ha un leggero gonfiore al ginocchio ma è già in via di miglioramento, sono fiducioso che lo staff medico me lo darà a disposizione per l'Atalanta".



JOAO MARIO - "Le sue dichiarazioni? Normale e giusto che voglia giocare di più ma finora quelli che hanno giocato non mi pare abbiano fatto male... Comunque per me non ha detto niente di strano".



RAMIRES - "Abbiamo appena parlato di Joao Mario, come gli dico che arriva un altro nel suo stesso ruolo? (ride, ndr). Abbiamo una rosa corretta e forte, certo se ci sarà possibilità di migliorarla lo faremo".



PALI COLPITI - "Mi spiace che non parliate più di Inter fortunata, mi piaceva dirlo...".



ITALIA-SVEZIA - "Ho avuto Ventura come allenatore, ti sa emozionare e ti convince a fare qualsiasi cosa per il bene della squadra. Ti toglie le paure. Poi ha una squadra esperta che sa gestire questo tipo di pressioni: faranno la partita che devono fare".