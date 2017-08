La vicenda di Geoffry Kondogbia è esplosa come una bomba: il centrocampista francese, infatti, non si è presentato all'allenamento rendendo così nota, anche pubblicamente, la sua voglia di lasciare l'Inter. Anche Luciano Spalletti ha commentato la vicenda, sottolineando che il comportamento dell'ex Monaco è stato poco professionale: ''Lui aveva quest'idea di cambiare già da diverso tempo; purtroppo, per convincerlo, qualcuno gli ha fatto delle promesse e lo ha spinto a fare certe scelte. Ma le promesse doveva farle anche a noi, giusto due lire lo abbiamo pagato...''.



'BASTAVA DIRLO' - ''Kondogbia poteva tranquillamente venire da noi e dirci che c'era una squadra interessata: ne avremmo parlato con grande serenità. Noi non vogliamo e non possiamo tenere le persone per forza. Anche Murillo vuole andare via, c'era già quest'idea e ne abbiamo parlato; poi la società ha trovato l'accordo con l'acquirente, si fa così. Sono un po' sorpreso, gli avevo fatto delle promesse promesse; è un giocatore forte, importante, a me servono un tot di centrocampisti per affrontare il campionato. Ora vogliamo capire cosa è successo, sicuramente sarà una cosa che gli darà ripensamenti. Così non si può fare''.



DALBERT - ''Cosa mi aspetto dalla gara di domani? Di dare seguito a quanto fatto vedere dalla squadra. Grande professionalità, grande ricerca di quelle soluzioni provate. Dalbert giocherà a gara in corso, valuteremo la sua condizione. Non si è potuto neanche allenare per il maltempo oggi, ma sarà della partita".