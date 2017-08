L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Premium Sport della partita vinta per 3-0 contro la Fiorentina.



SODDISFATTO - "Sono molto soddisfatto perchè c'era un pubblico molto caloroso, ha fatto subito un buon calcio e abbiamo fatto 3 gol contro una buonissima squadra perchè checchè se ne dica la Fiorentina è una buonissima squadra anche grazie al lavoro di Pioli".



ICARDI E PERISIC? BRAVI I DIFENSORI - "Noi sappiamo che Icardi e Persici hanno grande qualità nell'andare ad attaccare gli spazi e finalizzare il gol. Però aggiungiamoci anche Miranda e Skriniar che hanno difeso la porta in maniera egregia anche quando sono stati attaccati in superiorità numerica.



L'ALLENATORE IL TOP PLAYER? - "Secondo me bisogna incominciare subito a indicare bene chi ha le priorità.Se Icardi non prende il tempo bene, se Ivan non segna di testa, non la vinco la partita. Io ho una squadra che ha qualità e che ha forza perciò possiamo vincere".



OBIETTIVI - "Beh c'è da dire che abbiamo fatto una buona partita per un'ora, se anche la mezz'ora che manca riusciamo a migliorare e diventa interessante. Se arriviamo negli ultimi 5 metri e troviamo un nostro compagno invece che un avversario allora possiamo trovare qualcosa di meglio".



CREARE GIOCO - "Chiamandoci Inter abbiamo l'obbligo di costruire l'azione o meglio di provarci. Poi ci saranno momenti in cui l'avversario non te lo consentirà. Loro però hanno forzato tanto gli uno contro uno e noi dobbiamo trovare il modo di liberare almeno uno dei centrocampisti. Dobbiamo essere contenti se ci vengono a pressare, ma lì dobbiamo riuscire a creare un vantaggio numerico".



LA ROMA - "A Roma e alla Roma voglio ancora bene. Andrò lì in amicizia e con grande disponibilità a rivedere persone con cui ho lavorato".