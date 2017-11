Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in occasione di un evento benefico, Luciano Spalletti parla di chi fino a questo momento è stato impiegato meno.



“Inter agevolata per l'assenza dalle Coppe? Vero. Ma presto arriveranno i turni infrasettimanali di campionato. Quindi anche noi dovremo puntare sui titolari che oggi giocano poco. Ma che non ho dimenticato. Si cambiano le cose che non funzionano e l’Inter in questo momento funziona. Avete visto che reazione nel finale contro il Toro? Solo chi ha dei valori importanti si ribella alla sconfitta come si sono ribellati i miei giocatori”.