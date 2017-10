In conferenza stampa, Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha risposto così a Massimiliano Mirabelli, ds del Milan, che ha detto come i nerazzurri debbano aver paura dei rossoneri per il derby: "Mirabelli ha detto questa cosa? Beh, lui mi sembra il prete che nel film Non ci resta che piangere dice a Troisi 'ricorda che devi morire, che devi aver paura'. Mo' me lo segno...", ha concluso ridendo Spalletti con una simpatica stoccata.