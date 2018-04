Luciano Spalletti sorprende tutti con una novità, perlopiù inaspettata, e che nei primi 30 minuti non ha portato i frutti sperati. L'Inter contro l'Atalanta ha risfoderato la difesa a 3, un concetto difensivo tanto caro sia al rivale di questa sera, Gian Piero Gasperini, che all'altro grande ex contro cui l'Inter ha perso nell'ultima giornata, Walter Mazzarri.



Nella settimana che ha visto la Roma di Eusebio Di Francesco sfoderare il cambio di modulo nella magica serata che ha portato alla rimonta impossibile contro il Barcellona, anche Luciano Spalletti non ha voluto essere da meno riproponendo un paccetto arretrato composto da Skriniar-Miranda-D'Ambrosio in linea. Una linea difensiva che però, nei primi 30 minuti di gara ha subito le scorribande dei bergamaschi e la freschezza di Barrow costringendo Handanovic a più di un intervento e complicando la gestione dell'uscita della sfera anche lungo gli esterni laterali.