Per la prima volta, Luciano Spalletti esce allo scoperto e ammette l'interesse dell'Inter per il trequartista del Paris Saint Germain Javier Pastore. Non esattamente il profilo di calciatore che il tecnico di Certaldo ha utilizzato nella sua doppia esperienza alla Roma utilizzando il 4-2-3-1, ma uno di quei giocatori che per doti tecniche e personalità possono consentire alla formazione nerazzurra di fare un significativo salto di qualità per proseguire con fiducia la rincorsa a un posto nella prossima Champions League. Senza dimenticare la sua capacità di esprimersi anche da mezzala o esterno offensivo in un 4-3-3.



Tra mille difficoltà, dai limiti del Fair Play Finanziario che vincolano sia l'Inter che il PSG, alla volontà del Flaco di lasciare la Francia per tornare protagonista e guadagnarsi un posto al prossimo Mondiale con l'Argentina, sono queste ore importanti per provare a trovare un accordo che soddisfi tutte le parti. Con la prima vera ammissione di Spalletti che può risultare una spinta in più per la buona riuscita dell'affare.