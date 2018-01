E alla fine Spalletti sbottò. Dopo un atteggiamento diplomatico durato per circa 5 mesi, il tecnico dell'Inter ha vuotato il sacco e messo per la prima volta la proprietà cinese di fronte alle proprie responsabilità. Il timore di arrivare a maggio senza un numero sufficiente di cartucce per giocarsi la qualificazione alla prossima Champions League nel "triangolare" con Lazio e Roma ha fatto alzare il livello di guardia dalle parti di Appiano Gentile e l'allenatore nerazzurro ha fatto sapere di non essere affatto soddisfatto della campagna acquisti realizzata sin qui da Suning.



A giugno erano stati promessi grandi colpi, rinforzi di spessore internazionale, sono arrivati due giocatori che ben conoscono il campionato italiano come Borja Valero e Vecino e un giovane di buone prospettive come Skriniar che, a conti fatti, si sta rivelando il vero colpo della finestra estiva. Pur aspettandosi gente del calibro di Alexis Sanchez, Vidal e Nainggolan, Spalletti ha saputo fare di necessità virtù e ha valorizzato al di sopra delle aspettative l'organico a propria disposizione ma, preso atto che anche a gennaio non sarebbe stato possibile arrivare ad alternative migliori alle occasioni a basso costo rappresentate come Lisandro Lopez e Rafinha, ha deciso di dire la sua. Se in estate il voltafaccia di Suning imposto dalla stretta agli investimenti all'estero imposto dal governo cinese (insieme ai soliti discorsi sul Fair Play Finanziario) era stato digerito in qualche modo, il no all'arrivo in prestito dal Jiangsu di Ramires per mere strategie aziendali ha rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.



Spalletti è stato esplicito nel post Inter-Roma: serve un rinforzo di caratura molto importante a centrocampo, forse anche qualcosa in attacco se uscirà Eder. Alla coppia Ausilio-Sabatini il compito di provare a estrarre un coniglio dal cilindro entro il 31 agosto o sperare che l'eco della sfuriata dell'uomo di Certaldo arrivi fino a Nanchino. Un'idea, secondo quanto riferito da Tuttosport, potrebbe essere quella di riportare in Italia il classe '92 Pedro Obiang, che ha vestito la maglia della Sampdoria e che oggi milita nel West Ham; l'ipotesi è quella di uno scambio di prestiti col portoghese Joao Mario.