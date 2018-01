Luciano Spalletti perde la pazienza. E a Premium Sport esplode sul discorso rosa carente per la sua Inter che non ha vinto neanche a Firenze: "La mia mamma a casa a 80 anni sa che mi manca un centrale. Mi dite 750 volte la stessa cosa. Dovevamo fare mercato in estate e poi non s'è potuto più fare perché è uscito fuori un problema. Guardate che se fosse uscito un altro io avrei giocato con Nagatomo centrale. Uso quelli che ho, non piango".