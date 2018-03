Intervenuto ai microfoni di Sky a margine della sfida vinta contro la Sampdoria, il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha parlato di Mauro Icardi e spiegato come sia molto contento di averlo con sé in Pinetina dato che Sampaoli non lo ha portato con sé.



“Lancio volentieri un messaggio al ct dell'Argentina: «Bravo Sampaoli, me lo lasci sempre a casa». Icardi non sarebbe d'accordo? Forse non lo sarebbe in funzione dell'affetto che prova per la sua nazionale, ma ha questo ginocchio da gestire e delle situazioni che, se ragiona da persona intelligente quale è, capisce che gli fa comodo prendere fiato. Se me lo ritroverei incattivito in ritiro in caso di mancata convocazione al Mondiale? No, lo ritroverei ancora più carico perché vorrebbe dimostrare che gli altri avrebbero sbagliato”.