Luciano Spalletti e Piero Ausilio hanno fatto rientro questa sera a Milano, dopo il viaggio in compagnia del direttore tecnico di Suning Walter Sabatini per conoscere il patron Zhang Jindong e firmare il contratto che lo legherà all'Inter per le prossime due stagioni con opzione di rinnovo per un altro anno. Il tecnico di Certaldo era partito dal capoluogo lombardo martedì mattina, dopo aver definito con la dirigenza italiana i termini dell'accordo che lo porteranno a succedere a Stefano Pioli sulla panchina nerazzurra. Da questa sera, in attesa dell'annuncio ufficiale, può iniziare l'avventura di Spalletti alla guida dell'Inter.



Il tecnico nerazzurro è stato intercettato all'aeroporto milanese di Linate dal nostro inviato Pasquale Guarro: "E' andata bene, ci siamo conosciuti col presidente, per cui era importante sapere qualcosa di me sulla persona. Era importante anche per me conoscerlo, perchè traspare subito il carisma e la voglia di riconciliare il blasone di questa squadra con i risultati". Spalletti ha fatto riferimento anche al mercato nerazzurro, argomento toccato nel suo incontro a Nanchino.