Anche Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti a margine dell'incontro tenutosi al CONI fra arbitri, giocatori, dirigenti e allenatori, facendo il punto sul momento dell'Inter.



L'INCONTRO - "Questi incontri sono sempre interessanti e produttivi, ci danno nuove soluzioni e servono per migliorare la causa dell'intenzione. Le cose si capiscono anche sul campo ma qui si va sui dettagli perché a volte c'è un po' di scarsa conoscenza ed è bene saperle in profondità per evitare critiche che non hanno senso. Ci hanno fatto vedere dei dati in cui emerge una maggiore serenità, ci sono molti meno espulsi e molte meno proteste e simulazioni. Sono già obiettivi molto importanti".



LOTTA CHAMPIONS - "Il calendario non conta nulla, noi dobbiamo avere la personalità di godere di questa incertezza che c'è, perché quelli che hanno questa qualità l'aspettano godendo questa partita, quella di domenica. La Roma è avvantaggiata? Sicuramente è vero, poi c'è anche il vantaggio del punto che hanno in classifica che hanno entrambe, tanta roba a poche partite dalla fine".



LA JUVE - "Sarri e Allegri sono solo miei vicini di casa, se volete una volta li invito a cena e magari imparo qualcosa, perché sono due che sanno benissimo il fatto loro, sapranno anche gestire bene questo finale di campionato. Spero che i tifosi dell'Inter spingano alla vittoria in funzione del nostro obiettivo".



LA ROMA - "Se la vedrò? Come no, c'è da imparare a vedere queste partite qui e a vedere la Roma di quest'anno, ha fatto cose straordinarie in Champions, merito della società, dell'allenatore e molto di più dei calciatori".



IL GESTO DI SARRI - "Lui mi sembra che l'abbia spiegato in maniera corretta a chi si riferiva, mettetevi anche nei panni di quelli che stanno di là. Un campionato carico di incertezze come quello di ora e carico di partite che assegnano obiettivi importanti è un risultato importante, di cui beneficiano tutti".