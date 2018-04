Una stretta di mano a fine partita molto "particolare", sulla quale Luciano Spalletti ha provato a spegnere ogni tipo di caso, ma con Walter Mazzarri non è stato un post-gara tutto rose e fiori. Storie di normali tensioni accumulate per una gara che rischia di costare caro all'Inter nella rincorsa alla Champions League, ma anche di reciproche antipatie, sfociato in un botta e risposta prima lontano e poi davanti ai microfoni della televisione. Secondo la ricostruzione di Tuttosport, la polemica è stata innescata da Spalletti, che si sarebbe rivolto al collega con una frase eloquente per sottolineare la fortuna di cui ha beneficiato il Torino: "C'hai un c***...". Il tecnico granata, un ex, non l'avrebbe presa benissimo e avrebbe replicato con un "questo è matto".



BOTTA E RISPOSTA - La disfida tutta toscana è proseguita nelle interviste post-gara, con Spalletti che ha dichiarato: "Ohi Mazzarrino, che c’hai sempre paura della tua ombra!"​. Un concetto ribadito successivamente: "Rabbia nel saluto a Mazzarri? Lui è uno che ha sempre un po' di timore anche quando vince, per cui hai vinto, non c'è da aver timore, la partita è finita. Non darmi la mano con la puntina, se non me la vuoi dare non me la dai". Non si è fatta attendere la replica di Mazzarri, che ha detto: "Spalletti andava verso il campo, sono andato io a dargli la mano partendo dalla mia panchina, lui non pensava di darmela, andava forse a salutare gli arbitri e ha fatto un sorriso strano quando mi ha visto. Io non gli ho detto una parola: volevo avere rispetto di lui che aveva perso, ma magari uno a una certa età le cose se le scorda dopo un’ora. Adesso Spalletti avrà tanti pensieri per la testa, se non si ricorda le cose ci può stare, ha anche qualche anno più di me...".