L'allenatore della Roma, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della derby di Coppa Italia vinto 3-2 sulla Lazio, ma che è costato l'eliminazione alla squadra giallorossa: "Ricadute dopo l'eliminazione? Lo vedremo, bisogna far scorrere la rabbia perchè è chiaro che è una sconfitta che ci dispiace".



SULLA ROMA - "La Roma ha fatto abbastanza bene in generale poi è chiaro che quando sei penalizzato da un 2-0 devi essere bravo e pronto, abbiamo avuto un paio di chances prima di subire il gol e dopo è stato difficile. Quando vai sotto rischi di perdere la testa, di allungarti troppo e lasciare degli spazi dove è facile inserirsi ed è quello che è successo nella ripresa. Bisogna avere più equilibrio".



VERDETTO GIUSTO - "Bisogna prendere atto del verdetto del campo e fare analisi corrette mettendoci dentro tutti gli elementi che determinano il lavoro fatto. Si sono sbagliati quei due appuntamenti importanti e si è usciti per poco, la differenza sono 2 gol ma non è stato fatto tutto male. Tutto quel lavoro che è stato fatto rimane, siamo una buona squadra".



FUTURO IN MANO - "Le parole sul mio addio? Il mio destino ce l'ho in mano io e dipende da me, non l'ho messo in mano ai nostri avversari casomai l'ho messo in mano ai miei giocatori. Quando si arriva al punto che si alza l'asticella bisogna prendersi delle responsabilità, ora è chiaro che c'è un altro traguardo da superare, c'è un altro lavoro da fare, cioè le restanti partite che ci mancano e la posizione in classifica, il secondo posto sarebbe straordinario, di grande riguardo. Il mio futuro è arrivare più in su possibile".



IL GAP CON LA JUVE - "Quando siamo partiti l'anno scorso eravamo a -12 dal Napoli ora ci siamo insieme, stiamo cercando di diminuire il gap con la Juventus, quindi complessivamente il lavoro è stato fatto, non dobbiamo rimanere su questa sconfitta".