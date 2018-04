Così Luciano Spalletti ha parlato della direzione di gara di Orsato in conferenza stampa: "Per me è un grande arbitro, si sta lavorando bene con i direttori di gara, nella gestione di crescita e professionalità. Secondo me lavorano, qualcuno lo conosco, c'è l'intenzione di migliorare. La seconda ammonizione di Pjanic... beh, c'era".



FALLO PJANIC-RAFINHA - "Rivedendolo in televisione è da ammonizione, non so come mai non gli abbia dato il giallo. Sulla sostituzione volevo sostituire Perisic, poi mi aveva detto che poteva restare. C'erano cinque minuti più altri cinque, con una partita difensiva e di ripartenza, dove c'era da fare soprattutto il trequartista, non permettendo il giro del pallone sulla trequarti. Il fardello dell'inferiorità numerica lo paghi a 10 minuti dalla fine. Nel primo tempo non siamo riusciti a stare corti".