A margine della sconfitta contro il Sassuolo, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Premium dicendosi soddisfatto della prestazione della sua squadra.



Dopo la sconfitta contro l’Udinese si era detto tranquillo dei mezzi a disposizione della squadra, la pensa sempre così?

“Sono ancora più convinto. In queste due gare perse ho visto delle prestazioni. In alcuni momenti non siamo stati convinti, ma anche oggi abbiamo fatto una prestazione importante”.



Quando Icardi non è in giornata anche la squadra non gira?

“Siamo stati sfortunati anche nei tiri che sono finiti a centimetri dal palo. Io credo che complessivamente l’Inter abbia fatto una buona prestazione, ma bisogna metterci dentro i dettagli ed essere più smaliziati”.



Cosa si sente di dire alla sua squadra?

“Il discorso è che davanti alle telecamere non si può dire proprio tutto. Poi durante l’analisi della partita qualcosa a loro dirò. Ci sono cose da chiarire all’interno di alcuni ragionamenti, ma non mi sembra che ci siano tante cose da dover forzare. La squadra ha fatto la partita, ha avuto la continuità giusta. Politano ha fatto 80 metri di scatto, faccio i complimenti a lui”.



Cancelo in difesa è disordinato nella lettura dei movimenti.

“Con Cancelo abbiamo avuto una spinta continua e di qualità. Si è parlato di quello che è stato il suo mancato equilibrio ma in realtà ha anche portato parecchio squilibrio agli avversari perché poi per far gol bisogna portare la palla dall’altro lato”.