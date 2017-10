Parlando ai microfoni di Rai Sport Luciano Spalletti ha risposto alle critiche all'arbitraggio del derby vinto dall'Inter sul Milan e fatte da Vincenzo Montella a fine partita in seguito al rigore che ha poi deciso il match: "Non vado a commentare gli episodi commentati da Montella perche lo rispetto come professionista e uomo. Se no io parlo delle ammonizioni non date al Milan: è un giochino dal quale mi sottraggo se no trovo argomentazioni per portare acqua al mio mulino. Montella comunque mi migliora, è più giovane di me, magari si potesse fare cambio".