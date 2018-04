Così Spalletti ha parlato alla Rai dopo la sconfitta con la Juve: "Sicuramente ci sono dei rimpianti, però poi è attraverso l'affrontare i problemi che si riesce a creare un gruppo ed una squadra. In questo campionato bisogna capire che ci sono altre squadre forti: io tutta questa difficoltà in classifica non la vedo. Se non si va in Champions è un fallimento, poi vediamo cosa si riesce a fare (ride, ndr)".