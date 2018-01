"Santon ha chiesto scusa anche a me come ha fatto col pubblico? Lui non deve chiedere scusa a nessuno, ha commesso un errore ma può succedere se giochi a calcio". Luciano Spalletti risponde così su Davide Santon e i suoi errori con l'Inter: "Se non giochi a calcio non sbagli. E’ chiaro che dal divano è più facile rispetto a giocare e ad affrontare giocatori veloci come El Shaarawy. Santon è un ragazzo corretto che si allena nella giusta maniera, ha interpretato quel pallone in quel modo ma anche gli altri devono sentirsi tirati dentro nell’occasione del gol perché non sono riusciti a recuperare. Se viene a chiedere scusa a me non lo faccio più giocare".