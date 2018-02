Luciano Spalletti si confida a un gruppetto di sei tifosi della Roma in trasferta dopo lo scontro diretto a San Siro. Il Corriere della Sera in edicola oggi riporta le parole pronunciate dall'allenatore dell'Inter a notte fonda fuori dal ristorante 'Grani & Braci' di Milano: "Totti non correva più e gli altri giocatori si deprimevano se lo facevo giocare. Pallotta mi aveva fatto chiaramente capire che avrebbe venduto i pezzi migliori. Mi avete rotto le scatole e io ho portato la Roma al secondo posto, prima del Napoli. E mo' col cavolo che lo prendete, il Napoli. Certo che c'era l'occasione di vincere, andate a dirlo ai giocatori. Di Francesco ha sbagliato i cambi? Vogliamo parlare di errori? E i nostri? Com'è la situazione qui? In società non vogliono spendere e l'ambiente è a un passo dalla follia, tipo Roma: sempre sul filo dell'equilibrio. A volte, è un ambiente depresso. Volete vincere? Non avete capito nulla e non l'hanno capito neanche qui a Milano: con questa Juve, che c'ha due squadre, non si vince una fava!".