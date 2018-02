Per riaccendere il Meazza serve un azzardo e Luciano Spalletti è pronto a giocarsi ogni carta pur di tornare a vincere. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come con Rafinha il tecnico toscano possa cambiare lo scacchiere tattico della squadra a sua disposizione.



“La virata sul 4-3-1-2 del resto ora è possibile anche perché nel frattempo è arrivato Rafinha. Il brasiliano ha la cifra tecnica per accendere l’Inter muovendosi tra le linee in un ruolo che in cinque mesi non ha trovato un vero padrone. Certo, l’ex Barça ha giocato l’ultima partita vera in aprile e potrebbe non avere ancora i 90’ nelle gambe. Ma per riaccendere il Meazza serve anche qualche azzardo. Quello di Spalletti, che potrebbe chiedergli di dare tutto finché avrà benzina. E quello del ragazzo, che col mancino può uscire da uno spartito nerazzurro che gli avversari hanno ormai capito. E al quale soprattutto hanno preso le misure”.