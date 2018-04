E’ vero, “Marassi” è il quartiere del carcere, ma il furto che è stato consumato nel pomeriggio di ieri a Genova sarebbe potuto risultare fatale per la Spal che invece, contro tutto e tutti, porta a casa un punto pesante, insperato dopo il rosso di Vicari e guadagna due lunghezze sulla zona rossa, aspettando il recupero della 27esima giornata di mercoledì. Continua la striscia positiva iniziata a Crotone, anche i cosiddetti panchinari iniziano a guadagnare fiducia, vedi la prestazione di Everton Luiz, e la vecchia guardia resta decisiva: asse Schiattarella-Lazzari e ripartenza decisiva che porta un punto in cassaforte.



E’ “Forrest Gump” l’uomo di giornata, la sorpresa dell’uovo di pasqua, 1 metro e 74 centimetri di pura velocità fondamentali per il contropiede perfetto che a mezz’ora dalla fine riporta gli estensi in partita dopo un primo tempo da incubo. Gara iniziata con sufficienza dalla retroguardia biancoazzurra dalla quale Lapadula prova a sfruttare il massimo, ma l’estremo difensore friulano è bravo ad ipnotizzarlo dal dischetto. Poco dopo la distrazione è ancora una volta di Felipe, Lapadula prova ad approfittarne nuovamente, Vicari recupera alla grandissima eppure le proteste del numero dieci genoano portano il “pregiudicato” Giacomelli allo schermo del/la VAR: calcio di rigore e cartellino rosso per il difensore centrale spallino. Un colpo durissimo e insensato che non commenterò ulteriormente visto che l’assistenza tecnologica al direttore di gara risulta inutile secondo me. Questa volte l’italo peruviano spiazza Meret e il Genoa passa in vantaggio.



Una gara difficile che diventa impossibile, ma non per questi ragazzi. Lo aveva detto più di una volta mister Semplici che questa squadra non molla mai, nemmeno davanti alle difficoltà più insormontabili. Infatti la formazione si riorganizza passando ad u 4-3-2 più che solido, Meret viene impegnato pochissimo e, dopo il pareggio di Manuel Lazzari, una buona occasione arriva sulla testa di Antenucci, troppo debole nel girare verso Perin. Termina così una gara equilibrata che aumenta la fiducia tra i ragazzi del “toscanaccio”.



Ora testa a sabato, quando al “Mazza” arriverà l’Atalanta fermata già nel girone di andata. Si giocherà con la classifica aggiornata dopo il turno di recupero e avremo finalmente il quadro completo per la volata finale. Come detto dalla prima giornata, questa squadra merita di restare nel massimo campionato per quanto dimostrato, per le qualità messe in campo partita dopo partite e per lo spessore dimostrato nel momento di maggiore difficoltà. L’uomo partita di ieri ne è la dimostrazione lampante: dalla C alla A senza nessun timore e con tutto il fiato disponibile nei polmoni. Corri Forrest, corri ed esulta contro tutto e tutti.