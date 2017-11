Dentro o fuori, 180 minuti per decidere chi potrà prendere parte al Mondiale di Russia e chi invece lo seguirà da casa: al via gli spareggi per decretare le ultime sei squadre che accederanno alla Coppa del Mondo 2018, sfide articolate su andata e ritorno.



Due match ad aprire le danze questa sera alle 20.45: la Croazia di Mandzukic, Perisic, Brozovic e Kalinic affronta la Grecia, che deve fare a meno dello squalificato Manolas; nell'altro match l'Irlanda del Nord ospita la Svizzera di Freuler, Lichtsteiner e Ricardo Rodriguez.



Su Calciomercato.com la diretta dei due incontri.



h. 20.45





Croazia-Grecia 2-1 LIVE

13' rigore Modric (C), 19' Kalinic (C), 30' Sokratis (G), 33' Perisic (C)



FORMAZIONI UFFICIALI



Croazia: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Kramaric, Modric, Perisic; Kalinic.



Grecia: Karnezis; Maniatis, Papadopoulos, Sokratis, Tzavellas; Samaris, Tziolis; Zeca, Fortounis, Stafylidis; Mitroglou.







Irlanda del Nord-Svizzera 0-0 LIVE



FORMAZIONI UFFICIALI



Irlanda del Nord: McGovern; McLaughlin, McAuley, Evans, Brunt; Norwood, Evans, Davis; Magennis, Lafferty, Dallas.



Svizzera: Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, R. Rodriguez; Zakaria, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic.