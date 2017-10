L’Italia di Ventura dovrà guadagnarsi la qualificazione al prossimo Mondiale di Russia 2018 attraverso i Play off che si giocheranno tra il 9 e il 14 novembre (sorteggio il 17 ottobre a Nyon). Al momento non è stato ancora scelto lo stadio dove gli azzurri giocheranno la gara casalinga: secondo il sito di Premium Sport, in corsa restano principalmente Milano con San Siro e Palermo con il Renzo Barbera, anche se non è da escludere del tutto l'ipotesi Marassi a Genova.