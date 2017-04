Lo Spartak Mosca è sempre più vicino al successo nel campionato russo anche grazie alla vittoria ottenuta per 2-1 contro lo Zenit nell'ultimo turno. Uno dei protagonisti dei moscoviti in questa stagione è stato Quincy Promes. Il 25enne olandese si è messo in mostra con 10 reti e 9 assist e nelle ultime settimane è stato visionato dal PSG. Il velocissimo attaccante è nel mirino anche di Arsenal e Liverpool. L'ex giocatore del Twente ha il contratto in scadenza nel 2021.