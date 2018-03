Con le reti realizzate a Wembley contro il Tottenham , Paulo Dybala e Gonzalo Higuain hanno centrato quota 40 gol stagionali in due . Un dato estremamente significativo considerando che entrambi hanno dovuto saltare alcune partite. Il Pipita è arrivato a 21 reti in 36 partite considerando quattro competizioni ( Supercoppa , Coppa Italia, Champions League e campionato). Il gol di Dybala sono invece 19 in 32 gare . La coppia in HD nell'attacco di Massimiliano Allegri è tornata in scena a Wembley dopo oltre due mesi, visto che i due non giocavano contemporaneamente dal 6 gennaio a Cagliari .