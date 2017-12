Arrivato in estate allo Spezia, Arturo Calabresi è pronto a lasciare il club ligure a gennaio. Queste le parole del suo agente, Giovanni Branchini, a Il Secolo XIX: "Entro la prossima settimana definiremo l'operazione, credo che sia meglio così vista la situazione che si è creata. Brescia? Non è maturata la trattativa e credo che loro abbiano altre priorità". Il difensore è pronto a tornare alla Roma, club proprietario del cartellino, per cederlo nuovamente in prestito.