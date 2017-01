Mimmo Di Carlo, tecnico dello Spezia, parla ai microfoni della Rai dopo l’eliminazione in Coppa Italia subita sul campo del Napoli: “Sicuramente bisogna fare i compimenti alla squadra per quello che hanno messo in campo al San Paolo, chiaramente non era facile preparare una partita dopo tre giorni che siamo tornati ad allenarci mentre il Napoli è dieci giorni che si allena. Siamo riusciti a mettere in difficoltà in tutto e per tutto. Nel secondo tempo loro hanno chiuso la gara con i due gol in due minuti, ma la squadra ha comunque reagito bene. Usciamo a testa alta da questa competizione. Per i miei ragazzi è un premio giocare contro campioni come quelli del Napoli, con la speranza di un giorno di arrivare a giocarci stabilmente perché questo è il nostro obiettivo. Il Napoli è impressionante per come gioca in profondità e per come attacca gli spazi, loro hanno la capacità di non cambiare mai la mentalità a prescindere dall’avversario. Noi abbiamo avuto tanti infortuni in campionato, giocatori chiave che alla fine ci hanno tolto qualche punto”.