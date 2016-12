Domenico Di Carlo, tecnico dello Spezia, ha parlato in vista del match con il Vicenza, che rappresenta il suo passato da calciatore: "Difficile parlarne o riassumere cos'è per me in poche parole; fa parte della mia carriera e della mia vita, Vicenza è la mia casa ed il primo risultato che chiedo, dopo che è terminata la nostra partita, è quello dei biancorossi, ma domani in mente avrò solo lo Spezia".