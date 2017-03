Damian Djokovic, centrocampista dello Spezia, parla dopo il pareggio con il Brescia dell'ultimo turno di mercato: "Quarto posto? Tutto è possibile... E' un campionato in cui le cinque dietro alle prime tre sono tutte di pari livello. Ora vedremo quanto valiamo con i prossimi scontri diretti. La classifica è corta, giocheremo fino alla fine per il quarto posto. Speriamo che nei prossimi due mesi arrivi il nostro momento d'oro. La trasferta di sabato a Cittadella? Andremo là consci di essere forti, per prenderci i tre punti. Il mio impatto? L'impatto con la realtà di La Spezia? Posso solo ringraziare la società, lo staff tecnico e i compagni: sono stato accolto benissimo. Qui posso lavorare tranquillo e giocare come piace a me. Sono felice della scelta fatta".