Raffaele Palladino, nuovo attaccante dello Spezia, si presenta in conferenza stampa: " Ho trovato un ambiente molto familiare, con tanti giovani pronti a lavorare per dare il proprio contributo, un grande gruppo con valori morali alti. La categoria non è un problema perché io vivo di passioni e questo sport va affrontato così, con passione e motivazione. Poi sia il mister sia il direttore non vedevano l'ora di avermi nel gruppo e questo mi ha fatto molto piacere. Spezia? Ho giocato qui con Juve e Crotone e so che è un ambiente caldo, che mi è sempre piaciuto da avversario. La prima volta con i bianconeri, quella del pari di Nedved nel finale di gara, ricordo uno stadio bollente, non vedo l’ora di ritrovarlo già sabato. Gilardino? Abbiamo giocato assieme una volta in Nazionale, ma lo conosco bene, ragazzo umile, grande professionista, un amico. Ma questo gruppo è pieno di professionisti con tanta voglia di migliorarsi".