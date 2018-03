Fabio Gallo, tecnico dello Spezia, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Cittadella: "Quella di sabato è certamente stata una gara dalle grandi emozioni; io le partite le vivo intensamente; l’allenatore non si sfoga giocando, ha grandi responsabilità, deve avere sempre grande attenzione; ci si gioca tantissimo ogni settimana. Sabato, dopo quel tipo di partita, quel gol preso alla fine mi aveva segnato un po’; ma la mattina dopo eravamo già pronti a ripartire, cercando di recuperare il prima possibile tutte le energie, fisiche e mentali. Come sta Granoche? Non è al meglio, ha fastidio al polpaccio, ma verrà con noi, ci tiene a stare con i ragazzi, verrà in panchina; Maggiore e Pessina sono rientrati dalle Nazionali. De Col oggi si è allenato con la squadra, ha ancora un po’ di dolore; verificheremo domani. Faremo le valutazioni fino all’ultimo, ovviamente valutando stato di forma e caratteristiche degli avversari. Il Cittadella meglio fuori casa? Credo che in casa, dovendo fare la partita, forse si scopre un po’ di più; sono una realtà ben consolidata, organizzata; giocano assieme da tanto, esprimono una buona idea di calcio, giocano in maniera spensierata, senza grande pressione; sono davvero bravi a sfruttare questa serenità per fare un buon calcio".