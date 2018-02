Fabio Gallo, tecnico dello Spezia, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Salernitana: "A livello di convocati non avremo Gilardino e Palladino, mentre Ammari’ è il più pronto al rientro, forse già dalla prossima settimana. Per domani sera mi porto ancora dei dubbi, valuterò durante la rifinitura di oggi, sceglierò dopo essermi confrontato con i miei collaboratori. In avanti non ho ancora deciso, i tre attaccanti stanno bene e sono vogliosi di dare il proprio contributo; deciderò anche in funzione delle caratteristiche degli avversari. Un allenatore ha il compito di fare in modo che il suo staff, come la squadra, renda al meglio, per il bene di tutti. Massima stima per De Fraia a cui auguro il meglio"