Fabio Gallo, tecnico dello Spezia, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Perugia: "Ottimo l'approccio alla gara. Dovevamo reagire dopo la gara dai due volti a Terni. La squadra ha reagito benissimo e ha vinto una gara meritando. Gilardino? Sta lavorando, era indietro e presto lo vedremo in campo. E' un valore aggiunto per noi. Ora sotto con l'Ascoli, fuori casa, tranne a Palermo, non abbiamo mai fatto male. La squadra è in linea con le aspettative che avevamo. Magari manca qualche punto, ma è un progetto di crescita costante con giovani interessante".