Fabio Gallo, tecnico dello Spezia, parla a Sky Sport dopo il pareggio con il Frosinone: "Gilardino è un giocatore di valore assoluto, ha dimostrato di far parte di questo gruppo e ha fatto una partita straordinaria. Abbiamo affrontato a viso aperto una squadra molto forte e non ci siamo disuniti dopo aver subito un gol in maniera rocambolesca. Noi abbiamo creato moltissimo e abbiamo dato la dimostrazione che in questo stadio siamo una squadra difficile da affrontare. Quando ho parlato con lui prima che venisse allo Spezia ho visto negli suoi ancora il fuoco e dubbi non ce ne sono stati. Bisognava recuperare fisicamente un giocatore che veniva da un periodo di inattività. Alberto poi viene spiato dai sui compagni ma perché è un giocatore che fa dell'umiltà e della voglia di mettersi in gioco la sua arma migliore".