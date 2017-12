Il tecnico dello Spezia, Fabio Gallo, è intervenuto in conferenza stampa dopo lo 0-0 in casa del Parma: "Non sono mai riusciti ad impensierirci in maniera importante nella prima frazione, mentre nella ripresa si è difeso molto bene e noi abbiamo provato a creare, abbiamo avuto alcune situazioni ma non siamo riusciti a fare gol. Sono comunque molto felice per i trenta punti anche perché sappiamo qual è stato il nostro percorso sin dal ritiro. Nessuno in questo girone d'andata è riuscita a metterci sotto, se non il Palermo. Pessina calcia molto bene di solito, oggi non partiva invece la palla. Peccato, ma torniamo a Spezia consapevoli del valore della nostra squadra. Bolzoni out per il giallo? Fisicamente sta bene, non ci serviva più grande filtro davanti alla difesa ed era ammonito, ho messo un giocatore di maggiore qualità come Giorgi. Il suo ingresso? Era difficile trovare spazi, ma ha dato un paio di palloni importanti tra le linee. Era tanto che non giocava e ci sta, non era facile. Meglio a destra che a sinistra? Vero, di solito a sinistra abbiamo più soddisfazioni invece oggi abbiamo lavorato molto a destra. Lopez non è stato brillantissimo, ma può capitare. Percentuale salvezza? Sempre 50, anche il Parma ne ha 50. Una volta raggiunta tireremo una linea e penseremo eventualmente ad altro, il campionato non ci decide a dicembre ma a marzo".