Fabio Gallo, tecnico dello Spezia, parla così dopo il ko con il Carpi: "Non siamo stati brillanti come al solito, ma in generale è stata una partita equilibrata decisa da due episodi e soprattutto in occasione della prima rete del Carpi poteva essere fischiato un fallo ai danni di Di Gennaro che aveva la palla praticamente in mano; una volta pareggiato il risultato l'inerzia era dalla nostra parte ed avremmo dovuto fare meglio, ma abbiamo subito la rete di Melchiorri sugli sviluppi di un contrasto perso da Pessina: un vero peccato. Non dobbiamo fare drammi, ma rimetterci subito al lavoro, consci che possono capitare anche delle giornate negative in un campionato così lungo, l'importante è rimanere concentrati, capire gli errori e pensare subito a recuperare già dal prossimo incontro i punti lasciati oggi".