Primo gol in Serie B per Alberto Gilardino, che ha trasformato il rigore dell'1-1 dello Spezia contro il Frosinone. A fine gara, il Gila ha parlato a Sky Sport: "È stata una partita combattuta, però l'abbiamo giocata con grande intensità. Dobbiamo essere coscienti che dobbiamo giocare così anche in trasferta e portare a casa più punti possibili. Sono contento per il gol, per i compagni e per i tifosi che questa sera ci hanno aiutato. Per me segnare è sempre bello, ho continuato a giocare anche in Serie B perché amo il calcio".