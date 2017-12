Gianluca Andrissi, direttore sportivo dello Spezia, parla del mercato di gennaio del club ligure a cittadellaspezia.com: "Ci saranno più uscite che entrate, ma non faremo nessuna rivoluzione. Penso che tre o quattro elementi possano partire specialmente fra coloro che hanno giocato meno e magari avranno la possibilità di trovare spazio altrove. Parleremo con loro per cercare di capire le loro intenzioni. Portieri? Nel girone d'andata abbiamo avuto una grande sfortuna con l'infortunio di Bassi e ora abbiamo una situazione da gestire e vedremo se faremo turnover fra i pali o uno dei portieri verrà ceduto altrove. Centrocampo? Juande rientrerà a pieno titolo con noi e in questo modo avremo due interpreti per ruolo".