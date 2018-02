Gianluca Andrissi, direttore sportivo dello Spezia, parla a Primocanale del derby contro la Virtus Entella: "Ogni gara di Serie B è estremamente difficile, complessa e tattica, lo dimostrano anche i risultati dell'ultima giornata. Tutte le squadre danno il massimo e i risultati sono molto incerti e credo che questo derby non farà eccezione. Sintetico? Non devono esistere alibi, abbiamo già giocato su un terreno simile a Vercelli ed è andata bene. Mi auguro che la squadra faccia una buonissima prestazione davanti a tantissimi tifosi spezzini che verranno a sostenerci come sempre in questa stagione".