Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, parla in conferenza stampa di Raffaelle Palladino: "Siamo ben lieti di accogliere un giocatore di questo valore, quando la proprietà ha dato mandato per rinforzare la squadra ci siamo mossi subito per Palladino perché rappresentava in tutto e per tutto il profilo che ci interessava, sia per le qualità tecniche sia per esperienza e duttilità. Non abbiamo avuto dubbi e lui da subito si è dimostrato interessato, motivato ed entusiasta; siamo convinti saprà darci tanto. Mercato? Abbiamo bisogno di giocatori con grandi motivazioni, questo vale anche per chi è già con noi. Certo che facciamo tutte le valutazioni del caso, abbiamo un ds preparato e molto attento. Vogliamo solo gente convinta e motivata, lo Spezia non attende nessuno".