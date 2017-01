Napoli-Spezia 3-1



Chichizola 5,5: non ha grosse colpe sui gol subiti.



Valentini 5: fa quello che può.



Terzi 5,5: nel primo tempo chiude bene su Gabbiadini, poi si perde.



Ceccaroni 5: nel primo tempo soffre poco, male nella ripresa.



(dal 66’ Pulzetti sv)



De Col 5,5: corre molto ma non incide.



Maggiore 6: partita di corsa e sacrificio.



Deiola 5,5: troppo poco.



Migliore 6,5: bene nelle ripartenze, il migliore dei suoi.



Piccolo 5,5: segna con l’aiuto di Albiol il gol del pari, nella ripresa scompare.



(dal 67’ Granoche sv)



Piu 6: corre per tutta la gara senza però incidere sul match.



Baez 5,5: corre molto nel primo tempo, cala nella ripresa.



(dal 73’ Mastinu sv)





All. Di Carlo 6,5: non poteva fare di più.