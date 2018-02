Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia, decisivo nel derby contro la Virtus Entella, parla al sito del club ligure: "Sono entrato subito in partita e in occasione della rete è stato bravissimo Palladino a servirmi nel cuore dell'area e poi c'è stato un pizzico di fortuna col pallone che è passato in una selva di gambe prima di entrare in porta. Da tempo la squadra giocava bene in trasferta e faticava a cogliere i tre punti, ma volevamo un successo e ci siamo riusciti. Le vittorie in trasferta sono un valore aggiunto che può permetterci di arrivare il prima possibile a quota 50 e conquistare il nostro obiettivo che è la salvezza. Poi vedremo dove potremo arrivare. Conosco il mister dai tempi della Primavera, è un tecnico moderno che sa plasmare la squadra ed è stato bravo ad apportare le opportune correzioni al sistema di gioco quando i risultati faticavano ad arrivare, dimostrando grande intelligenza ed elasticità. A livello personale in questo secondo anno di B ho imparato che non c'è nulla di scontato. Non bisogna mai mollare nemmeno un centimetro ed essere sempre concentrati, perché basta poco per trovarsi nei play off, ma basta ancora meno per ritrovarsi nella zona rossa".