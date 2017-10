Il difensore dello Spezia Alberto Masi ha parlato dell suo addio burrascoso alle Fere, ai microfoni di Ternananews: "Io a Terni sono stato bene, ma a Terni sono stato anche umiliato come professionista e come persona. Più ci penso e più mi rendo conto che grande torto che mi è stato fatto, quando proprio non me lo meritavo. Io per la Ternana ho dato tutto quello che avevo, non mi sono mai risparmiato e ho sempre cercato di sorridere anche nei momenti difficili. Non ho mai creato un problema, ma obiettivamente a guardare indietro forse sono stato anche troppo buono. Sono stato male, inutile negarlo. Più male di quando mi sono rotto la gamba. Lì sapevo che sarei rientrato, faticando. In questo caso non mi sono mai capacitato di cosa fosse successo. Mai un’avvisaglia, mai un avvertimento. Nessuno, se non alle ultime tre ore di mercato che mi avesse detto: meglio se ti trovi una squadra. Anzi: ero ritenuto incedibile. Pensa che lo Spezia (che mi ha sempre voluto e che ringrazio ancora, visto che nonostante tutto quello che è successo in mezzo sono qui) mi voleva. E non mi hanno lasciato andare. Poi all’improvviso cambia tutto. E addirittura finisco fuori rosa. L'arrivo a La Spezia? Il Bari è stata la prima società che mi ha contattato, ho trovato accordo subito, dopo aver parlato con Sogliano. Poi negli ultimi giorni di mercato si stava prospettando una situazione che non mi piaceva e quando rimani scottato una volta alcune dinamiche le capisci subito. Io stavo recuperando da un infortunio, a Bari stavano arrivando solo difensori, non riuscivo a capire bene la questione di giocatori in lista o meno... ho chiesto di andare via. Mi sono rimesso in gioco: voglio giocare. E ribadisco che devo ringraziare lo Spezia che mi seguiva da tanto tempo e alla fine mi ha preso”