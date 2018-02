Il Secolo XIX riporta che lo Spezia è al lavoro per blindare tre calciatori, senza contare i discorsi relativi ai classe 2000. si tratta del difensore Walter Lopez e dei centrocampisti Giulio Maggiore e Luca Vignali. L'uruguayano, attraverso il suo agente, ha fatto sapere di voler prolungare l'accordo in scadenza nel 2019 e dopo Pasqua probabilmente ci sarà un incontro per portare al 2020 la scadenza del rapporto. Più imminenti invece le discussioni per i due centrocampisti: per Maggiore, su cui si sta muovendo anche il Bologna che lo vuole però a parametro zero proponendo un quadriennale, la società pensa a un prolungamento annuale, fino al 2020, mentre il giocatore e il suo entourage vorrebbero un accodo di maggiore durata; stesso dicasi per Vignali che dovrebbe prolungare fino al 2020.