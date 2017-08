Lo Spezia Calcio comunica di aver formalizzato l'accordo con l'Atalanta B.C. per l'arrivo in prestito del centrocampista classe ’97, Matteo Pessina.

Tra i protagonisti del recente Mondiale Under 20, dove con la maglia azzurra ha disputato tutte le partite, conquistando uno storico terzo posto finale, ancora giovanissimo Pessina ha esordito tra i professionisti nella stagione 2014-2015, totalizzando ben venti presenze nella sola regular season con la maglia del Monza. Successivamente il suo cartellino viene rilevato dal Milan, che lo gira in prestito a Lecce, Catania e soprattutto Como, dove nella passata stagione, sotto la guida di mister Gallo è riuscito a segnare ben 9 gol in 35 presenze, attestandosi tra i migliori talenti della sua generazione nel panorama italiano.