Lo Spezia ha ufficializzato il nome del nuovo presidente: si tratta di del Dott. Stefano Chisoli, Questo il comunicato ufficiale del club ligure: "Il Consiglio di Amministrazione dello Spezia Calcio, riunitosi questo pomeriggio in assemblea presso la sede di via Melara, ha conferito la carica di Presidente al Dott. Stefano Chisoli, già consigliere del club bianco.



Contestuale la nomina dell'Avv. Andrea Corradino a Vicepresidente della società aquilotta, al quale vanno i sentiti ringraziamenti per l'impegno e la passione dimostrati in circa quattordici mesi alla testa del club bianco.



Come da delibera assembleare, il nuovo CdA sarà composto da Giorgia Bucchioni, Stefano Chisoli, Giancarlo Coari, Andrea Corradino, Francesco Cuttica, Pier Luca Delucchi, Nicola De Mastri, Cristiano Ghirlanda, Stefano Mei, Luigi Micheli, Maurizio Felugo, Aldo Sammartano e Roberto Zangani".