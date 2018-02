Leonardo Spinazzola, laterale dell'Atalanta ma di proprietà della Juventus, parla al Corriere di Bergamo della sua estate travagliata, quando i bianconeri erano pronti a tutti pur di riportarlo a Torino: "Il mio rendimento è calato perché ho la testa alla Juventus? Ad agosto avevo la testa alla Juventus, dalla fine del mercato l’ho avuta solo e sempre per l’Atalanta. Sono un professionista e non sono un fesso: lasciarmi condizionare significherebbe fare male per primo a me stesso. perché tornerei a casa con la brutta sensazione di non aver dato tutto nella cosa che amo di più. E perché in questo mondo bisogna sempre dimostrare di poterci stare. A maggior ragione, visto dove andrò. Più facile andare in finale di Coppa Italia contro la Juventus o passare il turno in Europa? E chi lo sa. Noi vogliamo andare avanti in tutte le competizioni. Ai tifosi mi piacerebbe regalare una nuova qualificazione in Europa League. Qualcosa che mi dispiace lasciare? Non saprei. Ma posso dire che il dispiacere più grosso è stato quel messaggio sui social ad agosto. Tornassi indietro non lo rifarei".